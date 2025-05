A equipa das 'quinas', comandada por Mário Narciso, garantiu o triunfo folgado com dois golos de André Lourenço, Tim e Léo Martins e um de Bernardo Lopes, Jordan Santos, Bê Martins, Rodrigo Pinhal, Rúben Brilhante e Miguel Pintado.

Os 'heróis da areia' iniciaram com o 'pé direito' a defesa do título na primeira etapa da prova, estando inseridos no Grupo B, que conta ainda com as equipas da França e da Polónia, cujos jogos estão agendados para sábado e domingo, respetivamente.

No final das quatro rondas iniciais da competição, as sete equipas que somarem o maior número de pontos qualificam-se para a Superfinal, a ter lugar em Viareggio (Itália), de 09 a 14 de setembro.

O triunfo de hoje chegou um dia depois de Bê Martins ser eleito o melhor jogador do mundo, com Pedro Mano a levar também o galardão de melhor guarda-redes.

