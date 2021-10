Yanitsa Ivanova, aos três minutos, na própria baliza, e Jéssica Silva, aos quatro, deram cedo uma confortável vantagem ao 'onze' de Francisco Neto, que a ampliou por Diana Silva, aos 57, Diana Gomes, aos 70, e Carole Costa, aos 76, de penálti.

Na classificação, Portugal soma 10 pontos, contra 12 da líder Alemanha, que goleou Israel por 7-0, sendo estas as duas próximas adversárias lusas, em novembro, a 25, com as israelitas, em Portimão, e a 30, com as germânicas, no São Luís, em Faro.

A primeira classificada qualifica-se diretamente para a fase final do Mundial, que se realiza na Austrália e Nova Zelândia, de 20 de julho a 20 de agosto de 2023, enquanto a segunda segue para os 'play-offs'.

