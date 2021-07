O Egito lidera o agrupamento, com os mesmos dois pontos da Suécia, vice-campeã do mundo, que sofreu hoje para vencer o Bahrain, por 32-31, enquanto a campeã do mundo, Dinamarca, defrontará o anfitrião Japão às 21:30 locais (13:30 em Lisboa).

Os quatro primeiros classificados de cada um dos dois grupos avançam para os quartos de final do torneio olímpico.

Na segunda-feira, a seleção lusa defronta o Bahrain, novamente às 19:30 (11:30), no Yoyogi National Stadium.

JP // RPC

Lusa/Fim