O próximo oponente da formação das 'quinas', na corrida à prova marcada para a Austrália e a Nova Zelândia (20 de julho a 20 de agosto), será conhecido num sorteio, sem condicionantes, marcado para a sede da UEFA, em Nyon, pelas 13:30 locais (12:30 em Lisboa).

Portugal ficará a saber qual o adversário na primeira ronda, em 06 de outubro, e também qual a seleção que poderá defrontar na segunda, no dia 11, caso se qualifique, numa lista que inclui também Suíça, Islândia e República da Irlanda, que entram diretamente nesta fase. Também é sorteado o local do jogo.

A seleção de Francisco Neto qualificou-se para o 'play-off' ao ser segunda classificada do Grupo H, com 22 pontos, contra 27 da Alemanha, que se qualificou para a fase final.

Nas contas dos segundos colocados (resultados com primeiro, terceiro, quarto e quinto), Portugal -- descontando os dois resultados com a Bulgária (sexta colocada) - totalizou 16 pontos, com 18-9 em golos, e foi apenas o sétimo melhor, sendo que só os três primeiros passavam diretamente à segunda eliminatória.

Dos três vencedores da segunda ronda, os dois melhores -- soma dos pontos na fase de grupos (com primeiro, terceiro, quarto e quinto) e na segunda ronda -- seguem para a fase final e o terceiro para um 'play-off' Intercontinental.

Neste 'play-off', que decorrerá na Nova Zelândia (17 a 23 de fevereiro de 2023) e selará as últimas três vagas, já estão China Taipé, Tailândia, Camarões, Senegal, Papua Nova Guiné, Haiti, Panamá, Chile e Paraguai, faltando a representante da UEFA.

Para a fase final, estão definidas 27 das 32 seleções, sendo nove representes da Europa, nomeadamente Suécia, Espanha, Inglaterra, Dinamarca, Noruega, Alemanha, França, Países Baixos e Itália.

As outras formações já qualificadas são as anfitriãs Austrália e Nova Zelândia, mais China, Japão, Filipinas, Coreia do Sul e Vietname (Ásia), Marrocos, Nigéria, África do Sul e Zâmbia (África), Canadá, Costa Rica, Jamaica e Estados Unidos (CONCACAF) e Argentina, Brasil e Colômbia (América do Sul).

PFO // JP

Lusa/Fim