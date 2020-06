Depois do histórico sexto lugar em 2020, que valeu o 'passaporte' para o Mundial de 2021, o 'sete' luso qualifica-se para nova fase final se ficar nos dois primeiros do agrupamento ou for um dos quatro melhores terceiros entre os oito grupos.

Para a formação lusa, que joga a qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio de 12 a 14 de março de 2021, os encontros serão em 04 ou 05 de novembro (primeira jornada), 07 ou 08 de novembro (segunda), 06 ou 07 de janeiro de 2021 (terceira), 09 ou 10 de janeiro (quarta), 28 ou 29 de abril (quinta) e 02 de maio (sexta).

Portugal procura a sétima presença na final, depois do 12.º e último lugar na primeira edição (1994), que organizou, do sétimo de 2000, do nono de 2002, do 14.º de 2004, do 15.º de 2006 e do sexto da última edição, na Áustria, Noruega e Suécia.

Para a fase final, já estão qualificados os anfitriões Hungria e Eslovénia, a Espanha, como detentora do título, e a Croácia, como finalista vencida da última edição.

