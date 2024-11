Ao ter conseguido a promoção à Liga A, a equipa comandada por Francisco Neto ficou inserida no pote quatro do sorteio, que acabou por não ser risonho para as lusas, já que vão ter pela frente as espanholas, campeãs mundiais, e as inglesas, campeãs da Europa e vice-campeãs do mundo. A Bélgica será, à partida, o oponente mais acessível.

As jornadas um e dois realizam-se entre 19 e 26 de fevereiro de 2025, com a terceira e quarta rondas a disputarem-se entre 02 e 08 de abril, ao passo que as derradeiras duas jornadas vão acontecer entre 28 de maio e 03 de junho.

A Liga A é composta por quatro grupos de quatro equipas cada, que se defrontam em duas mãos, com os vencedores de cada 'poule' a avançarem para a fase final.

Os dois primeiros classificados asseguram a permanência na Liga, com efeitos na fase de qualificação europeia para o Mundial de 2027, no Brasil.

Os terceiros colocados defrontam os segundos da Liga B, ficando na Liga A quem sair vencedor, enquanto o último posicionado é despromovido à Liga B.

O sorteio da fase final vai acontecer, novamente, em Nyon, em 06 de junho de 2025. As meias-finais realizam-se entre 22 e 28 de outubro e o jogo de atribuição do terceiro lugar, disputado em dois jogos, entre 26 de novembro e 02 de dezembro.

