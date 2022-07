Ana Catarina Monteiro (CF Vilacondense) vai competir nos 100 e 200 metros mariposa, Ana Rodrigues (ED Viana) nos 50 e 100 metros bruços, Camila Rebelo (A. Louzan Natação) nos 50, 100 e 200 metros costas, Diana Durães (Benfica) e Tamila Holub (Sporting Braga) nos 800 e 1.500 metros livres, e Rafaela Azevedo (Algés e Dafundo) nos 50 e 100 metros costas.

Igualmente na natação pura, que decorre entre 11 e 17 de agosto, Diogo Matos Ribeiro (Benfica) vai fazer os 50 e 100 metros livres e 50 e 100 metros mariposa, Francisco Santos (Sporting) e João Costa (Vitória Guimarães) os 50, 100 e 200 metros costas, e Gabriel José Lopes (A. Louzan Natação) os 200 metros bruços e 200 metros estilos.

As provas decorrem no Foro Itálico, que em 1994 e 2009 recebeu os Mundiais, e que agora alberga um evento que vai contar com cerca de 1.500 atletas de 52 países a competir em várias especialidades.

Cheila Vieira e Maria Gonçalves, ambas do Gesloures, constituem o dueto absoluto de Portugal na natação artística, que decorre entre 11 e 15 de agosto.

Já nas águas abertas, entre 17 e 21 do mesmo mês, foram convocados Tiago Campos (CN Rio Maior), Diogo Cardoso (Sporting), Angélica André (FC Porto) e Mafalda Rosa (CN Rio Maior).

Neste caso, as competições vão realizar-se no Lido di Ostia, considerado o mar de Roma, a 30 quilómetros do centro da cidade, e que já recebeu os Mundiais em 2009.

