A derrota da seleção portuguesa de râguebi provocou a maior 'queda' da semana na classificação mundial, com os 'lobos' a serem ultrapassados pela Geórgia, que venceu na Alemanha por 28-17, por Samoa e por Tonga.

O 13.º lugar, alcançado após a vitória frente às Fiji (24-23), em outubro, no Campeonato do Mundo de França2023, era a melhor classificação de sempre de Portugal.

Em sentido inverso, os belgas beneficiaram do triunfo contra Portugal, o primeiro desde 2017, para protagonizarem a maior subida da semana, também de três lugares, ocupando, agora, o 26.º lugar.

A seleção portuguesa de râguebi perdeu no sábado, em Mons, por 10-6 e complicou o apuramento para as meias-finais do REC24.

O resultado deixou Portugal em terceiro lugar no Grupo B, com um ponto, atrás de Bélgica e Roménia, ambas com quatro, e 'obriga' os 'lobos' a vencerem os próximos dois encontros, com a Polónia (sábado, em casa) e com a Roménia (dia 17, em Bucareste) para se classificarem nos dois primeiros lugares do grupo.

As meias-finais do REC24 disputam-se no fim de semana de 02 e 03 de março, em casa do vencedor de cada um dos dois grupos, que recebe o segundo classificado do grupo oposto.

As finais estão previstas para 17 de março, em Paris, no Estádio Jean Bouin.

