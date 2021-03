Um golo caricato na própria baliza do central Maksim Medvedev, que levou com uma bola, depois de uma defesa para a frente do guarda-redes Shakhrudin Magomedaliyev, aos 37 minutos, dá vantagem à formação das 'quinas'.

Após o embate com os azeris, Portugal, que procura a oitava presença -- e sexta consecutiva -- no campeonato do Mundo, defronta a Sérvia, em Belgrado, no sábado, e o Luxemburgo, na Cidade do Luxemburgo, na terça-feira.

