Segundo o comunicado da Federação Portuguesa de Motonáutica, o Campeonato do Mundo da modalidade arranca no rio Tejo, em Vila Velha de Ródão, no distrito de Castelo Branco, entre 03 e 06 de junho, enquanto a freguesia de Pala, situada em Baião, recebe, na semana seguinte, de 10 a 13, a segunda etapa no rio Douro.

Esta é a segunda vez que Vila Velha de Ródão é anfitriã do Campeonato do Mundo, depois de acolher as duas últimas etapas do Mundial em 2020, encurtado devido à pandemia de covid-19.

Na página oficial da Federação, está disponível o calendário completo referente a 2021, que incluiu também a vertentes de Aquabike e Fórmula Futuro.

AJC // NFO

Lusa/Fim