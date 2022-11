"O jogador Ewerton, do Portimonense, decidiu juntar-se ao clube por empréstimo, até 31 de dezembro de 2023", anunciou o clube nipónico na sua página oficial.

Trata-se da segunda passagem do médio brasileiro, de 29 anos, pelo futebol japonês, onde já esteve ao serviço do Urawa Reds, por empréstimo do FC Porto, entre 2019 e 2020.

Ewerton chegou a Portimão, oriundo do Madureira (Brasil), em 2014, e, quatro anos depois, foi negociado para o FC Porto, mas nunca chegou a vestir a camisola portista em jogos oficiais.

Depois da passagem pelo Japão, regressou ao Portimonense, primeiro por cedência do FC Porto e, mais tarde, assinando novamente pelos algarvios como jogador livre.

Nas suas oito épocas a representar os algarvios, Ewerton soma um total de 218 partidas e 18 golos em todas as competições.

Com 13 jornadas disputadas até à pausa de mais de um mês para a realização do Mundial2022, o Portimonense ocupa o sétimo lugar na I Liga de futebol, com 19 pontos.

EYP // NFO

Lusa/fim.