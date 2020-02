Portimonense e Vitória de Setúbal empatam na abertura da 23.ª jornada da I Liga O Portimonense empatou hoje na receção ao Vitória de Setúbal, em jogo de abertura da 23.ª jornada da I Liga de futebol, com a equipa algarvia a somar o 11.º jogo consecutivo sem vencer na prova. desporto Lusa desporto/portimonense-e-vitoria-de-setubal-empatam-na-_5e59970ec8176b129c7d8c87





Apesar do maior domínio da partida, o Portimonense não conseguiu marcar e o jogo terminou 0-0, com o Vitória de Setúbal a estar também numa série negativa no campeonato, somando o quinto jogo sem vencer.

Com o empate de hoje, o Portimonense mantém o 17.º lugar no campeonato, com 16 pontos, enquanto o Vitória de Setúbal é 10.º, com 27.

