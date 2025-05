Ponta espanhol Mamadou Gassama prolonga ligação ao Sporting

Lisboa, 27 mai 2025 (Lusa) -- O ponta-direita espanhol Mamadou Gassama vai cumprir a quinta temporada seguida na equipa de andebol do Sporting, após renovar contrato com o bicampeão nacional, anunciou hoje o clube lisboeta, que não revelou a duração do vínculo.