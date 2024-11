"Problemas físicos impedem ambos os futebolistas de disputar os próximos jogos da seleção polaca. Przemyslaw Frankowski sofreu uma pequena lesão num dos músculos adutores, enquanto Michael Ameyaw está a contas com um inchaço pós-traumático e dores no músculo bíceps femoral. O exame clínico e os testes de imagem permitem-nos prever o seu regresso ao jogo em cerca de 10 dias", informaram os polacos.

Ameyaw, de 24 anos, atua no Raków Czestochowa, enquanto Frankowski, que também joga a lateral, tem 29 anos e representa os franceses do Lens.

Estas ausências juntam-se às da principal estrela da Polónia, o avançado Robert Lewandowski, cuja baixa já tinha sido anunciada.

Portugal defronta a Polónia na sexta-feira, no Estádio do Dragão, no Porto, às 19:45, e visita a Croácia, em Split, em 18 de novembro, às 20:45 locais (19:45 em Lisboa), quando lhe basta apenas um ponto para garantir a qualificação para os quartos de final.

O embate frente aos polacos vai ser arbitrado pelo lituano Donatas Rumsas.

Portugal lidera o Grupo A1, com 10 pontos, mais três do que a Croácia, que tem sete, com as duas equipas seguidas de Polónia, com quatro, e Escócia, com um.

Os dois primeiros classificados de cada um dos quatro agrupamentos da Liga A da quarta edição da prova seguem para os quartos de final.

Portugal conquistou em 2019 a primeira edição da Liga das Nações, ao bater na final os Países Baixos por 1-0, no Estádio do Dragão, no Porto, graças a um golo de Gonçalo Guedes, e ficou-se pela fase de grupos da Liga A em 2020/21 e 2022/23.

RBA // JP

Lusa/Fim