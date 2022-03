A decisão da Motorsport UK de suspender as licenças aos pilotos russos e bielorrussos surge depois de a Federação Internacional do Automóvel (FIA) ter anunciado na terça-feira que os pilotos poderiam competir desde que não usassem as bandeiras ou símbolos daqueles países.

"Toda a comunidade do automobilismo britânico condena os atos de guerra russos e bielorrussos na Ucrânia e expressa a sua solidariedade e apoio a todos os afetados por este conflito", disse o presidente da Motorsport UK, David Richards.

Richards destacou que, embora respeite a decisão da FIA, a Motorsport não permitirá que equipas e pilotos russos e bielorrussos participem em provas que ocorram em território britânico e que símbolos, como bandeiras ou hinos, não serão permitidos.

O responsável defende que é dever de todos usar os recursos disponíveis "para interromper a invasão totalmente injustificada da Ucrânia" e incentivou os organismos automobilísticos a seguir as recomendações do Comité Olímpico Internacional (COI).

O COI, normalmente neutro no que toca a política, recomendou na segunda-feira a proibição de russos e bielorrussos em competições desportivas, bem como na organização de eventos das modalidades.

Esta recomendação, bem com a rescisão de acordos de patrocínios, foi já seguida por modalidades como o esqui, biatlo, hóquei no gelo, Fórmula 1, futebol, râguebi, boxe, natação e badminton, desde que a Rússia invadiu a Ucrânia ma quinta-feira.

"Estamos com o povo da Ucrânia, após a invasão e as ações inaceitáveis que se desenrolaram. Este é um momento para a comunidade internacional do automobilismo agir e mostrar apoio ao povo ucraniano e aos colegas da federação (FAU)", disse.

O pai do piloto russo Nikita Mazepin, Dmitry Mazepin, é um dos principais patrocinadores da equipa do seu filho, a Haas, e tem um bom relacionamento com o presidente russo, Vladimir Putin.

O Grande Prémio da Inglaterra será realizado de 01 a 03 de julho no circuito de Silverstone e será a 10.ª prova do calendário de Fórmula 1.

A Rússia lançou na quinta-feira de madrugada uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já mataram mais de 350 civis, incluindo crianças, segundo Kiev. A ONU deu conta de mais de 100 mil deslocados e mais de 836 mil refugiados na Polónia, Hungria, Moldova e Roménia.

APS // AMG

Lusa/Fim