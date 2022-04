Este evento marca o arranque do Grande Prémio de Portugal de MotoGP, que se disputa de 22 a 24 de abril, no AIA, e que será a quinta prova da temporada.

"Na quarta-feira, o piloto da Red Bull KTM Factory Racing e herói local, Miguel Oliveira, vai conduzir a sua RC16 de MotoGP de Portimão até ao Autódromo Internacional do Algarve. Antes da partida, o piloto vai dar as boas-vindas aos fãs em palco, onde a presidente da Câmara de Portimão, Isilda Gomes, lhe vai oferecer um capacete especial alusivo ao seu GP caseiro, antes de liderar um grupo de fãs portugueses que, nas suas motas, o vão acompanhar na viagem de 30 minutos pelas estradas secundárias", lê-se no comunicado da equipa.

De acordo com a KTM, esta será "a primeira vez que os adeptos de MotoGP poderão acompanhar, lado a lado, com o seu herói da categoria numa mota de competição", lê-se ainda.

Assim que a caravana chegue ao circuito de Portimão, Miguel e os seus acompanhantes serão conduzidos para a pista, "onde todos poderão acompanhá-lo numa volta, a baixa velocidade, pela pista", explicou a equipa austríaca.

O evento termina em plena reta da meta, onde o piloto português tirará uma 'selfie' com os fãs que o acompanharem.

Esta será a quarta vez que o Autódromo Internacional do Algarve acolherá a caravana do Mundial de Velocidade em motociclismo, sendo que o Grande Prémio de Portugal será a quarta de 21 rondas do campeonato mundial 2021.

Após quatro corridas disputadas, Miguel Oliveira ocupa a nona posição, com 28 pontos, a 33 do líder, o italiano Enea Bastianini (Ducati).

O piloto nascido em Almada venceu a primeira edição do GP de Portugal disputada no Algarve, em 2020.

