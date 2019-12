Petro de Luanda vence primeira volta do 'Girabola' angolano O Petro de Luanda, vice-campeão angolano de futebol, reforçou hoje a liderança do campeonato, com 38 pontos, após vencer por 2-0 o Sporting de Cabinda, em jogo da 15.ª e última jornada a primeira volta da prova. desporto Lusa desporto/petro-de-luanda-vence-primeira-volta-do_5dff5bdfab7e607966e61f31





Os avançados Yano, aos 45 minutos, e Tony, aos 78 minutos, foram os marcadores em serviço, resultado que consagra os 'petrolíferos' como vencedores da primeira volta do 'Girabola', que encerra bno domingo com três jogos.

Com este resultado, o Petro de Luanda deixa o 1º de Agosto, tetracampeão em título, já a quatro pontos, formação que joga no domingo com o Williet de Benguela e, em caso de vitória, ficará a um ponto do líder.