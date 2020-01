Petro de Luanda conserva liderança do Girabola apesar de empate O Petro de Luanda, líder do campeonato angolano de futebol, foi hoje travado pelo Williet de Benguela após um empate (0-0), em jogo da 16.ª jornada da prova, mas mantém a liderança com 39 pontos. desporto Lusa desporto/petro-de-luanda-conserva-lideranca-do_5e2446c390778c1bfa25516d





Em desafio, também de abertura da segunda volta do Girabola, que decorreu no estádio 11 de Novembro, em Luanda, os "petrolíferos" não conseguiram transpor a sólida cortina defensiva do Williet, que mostrou consistência na abordagem do jogo.

No final do jogo, o treinador do Petro de Luanda, vice-campeão das últimas quatro temporadas, Tony Cozano, felicitou o adversário, argumentando que a sua equipa "pagou caro" porque "não entrou bem no jogo".