"Vamos defrontar uma equipa de qualidade, que atravessa um bom momento, com cinco jogos sem perder. É um adversário com processos bem definidos, mas estamos preparados para o desgaste destes últimos jogos e acredito que vamos dar uma boa resposta", disse o treinador dos vila-condenses.

O técnico da equipa da foz do Ave, que a meio de semana garantiu o apuramento para as meias-finais da Taça de Portugal, depois de vencer o S. João de Ver, da Liga 3, está satisfeito com a produção da equipa, mas lembrou que "não há perfeição no futebol".

"A equipa tem vindo a dar uma boa resposta, mas podemos sempre melhorar. Nos últimos sete jogos, só temos uma derrota, frente ao Sporting. Temos estado equilibrados tanto em casa como fora. Temos que manter esta mentalidade ganhadora frente ao Arouca", vincou.

Sobre o adversário, Petit frisou "a qualidade do Arouca", mas também apontou pontos que o Rio Ave pode aproveitar para desmontar a organização contrária.

"Tem jogadores que jogam bem e com dinâmicas interessantes. O que podemos aproveitar é que é uma equipa que se expõe com muita gente na frente. Vamos estar preparados. Sabemos onde podemos criar perigo e trabalhámos nesses aspetos", notou o treinador do Rio Ave.

Petit foi ainda questionado sobre a influência do ponta de lança brasileiro Clayton na sua equipa, nomeadamente pelos 15 golos já apontados esta época.

"Faz a diferença em termos ofensivos e defensivos também, porque é o primeiro homem a pressionar. Quer evoluir, está a trabalhar muito e focado. Queremos dar continuidade ao bom momento dele. Mas, estamos dependentes de todos, porque para ele marcar o resto da equipa também tem de trabalhar", analisou.

O treinador do emblema vila-condense fez ainda um balanço da recente janela de transferências, mostrando-se satisfeito pelos ajustes feitos no plantel.

"Vieram jogadores com qualidade, jovens, que queremos potencializar ao máximo para os fazer crescer. Aos que saíram e tiveram um ciclo bonito aqui no Rio Ave, desejo que sejam felizes. Ficamos com um plantel competitivo, com dois jogadores por posição", abordou Petit.

Para este jogo em Arouca, a formação de Vila do Conde não pode contar com os lesionados Petrasso, Brandon Aguilera e Toto Medina.

O Rio Ave, 10.º, com 24 pontos, joga segunda-feira no terreno do Arouca, 13.ª, com 20, numa partida agendada para as 20:15, com arbitragem de Iancu Vasilica, da Associação de Futebol de Vila Real.

