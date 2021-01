"É importante voltar às vitórias e é com esse foco que preparámos este jogo. Vamos preparar da melhor maneira em termos estratégicos. É um adversário difícil, mas precisamos de pontos e de voltar a vencer. Estamos ambiciosos e com foco", realçou Petit, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro realizada através da Internet.

O Belenenses SAD não vence para o campeonato há quatro rondas e vem de uma vitória na Taça de Portugal ao Fafe (3-2), após prolongamento, a meio da semana, enquanto o Portimonense, já eliminado da 'prova-rainha', não jogou, o que torna "mais fácil" a preparação do jogo, embora Petit avise que os 'azuis' vão "estar bem preparados".

O triunfo perante o Fafe, conquistado depois de estarem a perder por 2-0, foi "importante para a equipa": "O grupo acreditou sempre que poderia virar o resultado. As equipas do Campeonato de Portugal são extremamente difíceis e sentimos algumas dificuldades, mas a ambição de querer ultrapassar essas dificuldades é importante para a equipa".

A celebrar um ano de "muito empenho e amor" como treinador da formação lisboeta, Petit acredita que irá ser um "jogo bem disputado", em que "a que tiver menos erros estará mais perto da vitória", deixando no ar a possibilidade de apresentar "algo diferente" em Portimão para desfazer o registo dos algarvios, que não sofreram golos em casa nos últimos três jogos.

"Vamos encontrar uma equipa forte, com muita qualidade, forte em termos físicos, que envolve muita gente no seu ataque, com posse de bola. Tem qualidade em termos individuais e no coletivo também são fortes. Vamos tentar tirar o melhor partido de alguma situação de fragilidade e ver onde eles nos podem ferir", expressou.

Os avançados Richard Rodrigues e Silvestre Varela permanecem em isolamento do restante plantel, depois de terem efetuado testes positivos ao novo coronavírus, que provoca a doença covid-19, o que volta a obrigar Petit a procurar outras soluções dentro do grupo.

"Temos um plantel curto, com muita juventude, e há jogadores fundamentais no modelo de jogo. O Varela é um jogador importante nas dinâmicas da equipa, mas nunca nos queixamos. É uma equipa que trabalha toda igual e os que trabalham melhor poderão dar maior rendimento. Não temos medo de apostar na juventude ou na experiência", sublinhou.

No entanto, apesar de satisfeito com os atuais jogadores, que "têm dado o seu melhor", Petit voltou a frisar a necessidade de reforços para as posições intermédias e dianteiras do terreno, "com alguma experiência".

Belenenses SAD, 15.º classificado, com 12 pontos, e Portimonense, 16.º, com 11, defrontam-se na segunda-feira, no Estádio Municipal de Portimão, às 20:15, no jogo de encerramento da 14.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com arbitragem de João Bento, da associação de Santarém.

