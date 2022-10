"[Espero] Uma boa reação ao último jogo. Analisámos, corrigimos e preparámo-nos para um duelo extremamente difícil em casa, onde temos dado boas respostas. Vínhamos de três vitórias e não queríamos esse resultado, mas não podemos fazer nada sobre o que está para trás e temos de olhar em frente", frisou o técnico, em conferência de imprensa.

Depois de terem alcançado três triunfos consecutivos antes da paragem do campeonato para os compromissos das seleções nacionais, os 'axadrezados' voltaram à competição com uma goleada em Famalicão (0-4), que configurou a derrota mais folgada da época.

"Houve golos em lances consentidos pela nossa equipa. Somos fortes nessas situações, mas há jogos que não nos correm bem e os adversários têm qualidade. Não sabíamos muito sobre como é que o Famalicão se iria apresentar. Se calhar, fomos surpreendidos, mas, quando estávamos no nosso melhor período, sofremos o primeiro golo", recordou.

O Boavista foi superado no quarto lugar pelo Casa Pia, cujo triunfo na visita ao Marítimo (2-1) 'afundou' ainda mais os madeirenses, que repetiram a série de derrotas nas nove primeiras jornadas experienciada pelos 'gansos' (1938/39) e pelo Olhanense (1963/64).

"Estamos preparados para dar uma boa resposta e conseguir os três pontos frente a um adversário que também quer reagir e é último classificado, mas tem uma boa equipa e mudou de treinador há três jogos. Esperamos um adversário difícil, mas, se estivermos como temos estado até agora, tirando um ou outro jogo, esperamos dar continuidade amanhã [domingo] àquilo que temos feito ao longo deste início de temporada", desejou.

Petit deve continuar apenas privado do norte-americano Reggie Cannon, por lesão, num boletim clínico que deixou de incluir nos últimos dias Miguel Reisinho, alvo de um par de roturas ligamentares quase consecutivas no joelho esquerdo desde novembro de 2020.

"Pessoalmente, gosto muito dele. Passou por este sofrimento em dois anos e não é fácil para um jogador da sua qualidade estar a sofrer o que sofreu. Estamos cá para o ajudar. Vai ter o seu espaço e a sua oportunidade. É um miúdo que está a trabalhar muito bem. Tem vindo a trabalhar connosco há algumas semanas e realizou jogos-treino durante a paragem para ganhar ritmo competitivo. Anda um pouco cansado dessas cargas, mas é um jogador com quem contamos para o futuro e que merece estar neste grupo", elogiou.

Outro atleta brevemente ao dispor do Boavista será o venezuelano Adalberto Peñaranda, reforço contratado no último dia do mercado de transferências de verão, que "vinha com uma entorse de segundo grau e teve de recuperar, mas neste momento já tem treinado".

"É um jogador com qualidade. Esteve a treinar à parte para ganhar condição física e esta semana começou a integrar-se no grupo. Está a conhecer as rotinas e ideias do treinador e vai ser útil no futuro. Tentámos fazer um plantel que desse competitividade às posições e aos setores e estamos satisfeitos. Todos irão ter as suas oportunidades", afirmou Petit.

Notando que "dá mais motivação ter uma moldura humana boa", quando estão "mais de 11.000 bilhetes vendidos", acima da média de assistência no Estádio do Bessa, o técnico enalteceu o reconhecimento dos adeptos de um "grupo corajoso e que sabe o que quer".

O Boavista, quinto classificado, com 15 pontos, recebe o Marítimo, 18.º e último, ainda a 'zeros', no domingo, às 15:30, no Estádio do Bessa, no Porto, num encontro da nona jornada da I Liga, com arbitragem de Luís Godinho, da Associação de Futebol de Évora.

