"Esperamos fazer mais pontos, mas tem de ser jogo a jogo. O mais importante é conhecer as equipas que vamos defrontar, mas também o que fizemos ao longo destes 17 jogos da primeira volta e partir para esta segunda volta com mais ambição. Os jogadores já estão mais adaptados às ideias. Esperamos uma segunda volta melhor que a primeira", afirmou, em videoconferência de imprensa de antevisão à partida marcada para segunda-feira.

Os 'azuis' iniciaram o campeonato com uma vitória por 1-0 no terreno dos vimaranenses, no primeiro de três triunfos conquistados até agora, mas Petit lembrou o "bom momento" que o Vitória de Guimarães atravessa, com um treinador diferente (João Henriques substituiu Tiago Mendes após a terceira jornada).

"É difícil fazer golos ao Vitória, é uma equipa compacta, que defende bem e sai bem em transições. Vamos tentar explorar, sabendo que há um ou outro jogador que desequilibra, como o Quaresma", frisou, elogiando o avançado português, com quem jogou na seleção portuguesa: "É um jogador com muita qualidade, que veio acrescentar muito ao nosso futebol. A dinâmica do Vitória passa muito pelo Quaresma e no 'um para um' é muito forte".

Fora do seu estádio, o Vitória de Guimarães ainda não perdeu e consentiu apenas três golos, vindo de um 'nulo' na visita ao Benfica (0-0), o mesmo resultado alcançado pelo Belenenses SAD na receção ao FC Porto.

Os dois conjuntos são reconhecidos pela sua consistência defensiva, com poucos golos consentidos, apesar de o Belenenses SAD ser o pior ataque da prova, o que leva Petit a pedir "mais discernimento" aos seus jogadores no momento de atacar a baliza contrária.

"Criamos situações, mas falta discernimento e agressividade. Temos trabalhado com eles para que possam estar mais frescos em zonas de finalização, no remate e no último passe. Amanhã [na segunda-feira] acredito que vamos ser felizes e concretizar as oportunidades que vamos ter", apontou.

Sobre o empate com o FC Porto, Petit considerou "normal", quando um candidato ao título "tem um percalço", não se valorizar tanto o que o adversário fez, mas realçou que o que foi feito dá "força para amanhã [segunda-feira] transportarem a exigência e personalidade" que tiveram, para a valorização surgir "no final da época".

O médio Francisco Teixeira já treinou integrado no grupo e aumenta as opções de Petit, que apenas não pode contar com os lesionados de longa data, os defesas Eduardo Kau, Chima Akas e Nilton Varela.

O Belenenses SAD, 13.º classificado, com 16 pontos, recebe o Vitória de Guimarães, sexto com 30, mas menos um jogo, na segunda-feira, a partir das 21:00, no Estádio Nacional, em Oeiras, com arbitragem de André Narciso, da associação de Setúbal.

