"O Famalicão vale muito mais do que o resultado que teve na semana passada. Não é fácil avaliar, porque só tiveram um jogo contra o Benfica. Penso que poderá haver algumas mudanças, também têm chegado jogadores", analisou Petit, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro.

O Belenenses SAD regressa ao Estádio Nacional, em Oeiras, depois de concluir o campeonato anterior como visitado na Cidade do Futebol, devido à pandemia de covid-19, que afastou o público dos recintos desportivos.

"É sempre bom regressar a nossa casa e jogar no nosso 'habitat', que é o Jamor", afirmou, acrescentando: "Todos os ingredientes fazem parte do espetáculo. Queremos que os adeptos voltem em segurança o mais rápido possível. O futebol sem adeptos parece que é um treino", lamentou.

Petit apontou o foco para o que o Belenenses SAD poderá fazer no encontro, com o objetivo de "dar continuidade" à vitória por 1-0 obtida na primeira ronda, no reduto do Vitória de Guimarães, perante um adversário que efetuou muitas mudanças durante a pré-época.

"Trabalhamos dia a dia para melhorar todos os aspetos técnicos e individuais. É dar continuidade ao bom resultado contra o Vitória de Guimarães, sabendo que este é um adversário completamente diferente. Todos os jogos são difíceis e esperamos um adversário difícil. Estamos motivados, sem olhar para o que fizemos na semana passada, mas para o que podemos fazer amanhã [segunda-feira]", realçou.

A pouco mais de uma semana para o encerramento do mercado de transferências, Petit ainda espera "dois ou três jogadores", que estão identificados, para construir "um núcleo de 15 a 17 jogadores" que trabalhem diariamente com a equipa principal, nos quais se acrescentam alguns atletas das equipas B e sub-23.

"O mais importante é ter um plantel equilibrado em todas as posições, que haja uma disputa saudável. Queremos uma equipa a jogar com alegria e intensidade no jogo, à minha imagem", expressou, voltando a reforçar a importância do "misto de alguma experiência com juventude".

Os defesas Gonçalo Silva, Eduardo Kau, Chima Akas e Nilton Varela compõem o boletim clínico dos 'azuis' e são 'baixas' confirmadas para o desafio.

Belenenses SAD, quarto classificado, com três pontos, e Famalicão, na 18.ª e última posição, sem pontos conquistados, defrontam-se na segunda-feira, às 19:45, no Estádio Nacional, em Oeiras, com arbitragem de Hélder Malheiro, da AF Lisboa.

DYRP // PFO

Lusa/Fim