De acordo com os 'dragões', Pepe limitou-se hoje a fazer tratamento e ginásio, juntando-se a Marcano como os únicos jogadores indisponíveis.

Sem Pepe e Marcano, o treinador Sérgio Conceição fica com Mbemba e Fábio Cardoso como duas únicas opções para o centro da defesa no encontro de sábado, às 20:15, no Dragão.

Na quinta-feira, Wendell, Matheus Uribe e Francisco Conceição já tinham voltado a treinar sem limitações.

