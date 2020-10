No arranque do Grupo C da Liga dos Campeões, o Olympiacos recebeu e venceu o Marselha, de André Villas-Boas, por 1-0, com um golo do avançado egípcio Hassan (ex-Rio Ave e Sporting de Braga) já perto do final (90+1 minutos), resultado que coloca Pedro Martins na história do emblema do Pireu.

O treinador de 50 anos, que está a iniciar a terceira temporada no clube, somou a 15.ª vitória nas provas europeias e superou o bósnio Dusan Bajevic, que tinha alcançado 14 nas duas passagens que teve pelo Olympiacos, entre 1996 e 2000 e em 2004/05.

No total, Pedro Martins já realizou 31 jogos pelos campeões gregos na UEFA, registando 15 vitórias, sete empates e nove derrotas.

LG // VR

Lusa/fim