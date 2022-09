Figueiredo, membro efetivo do Challenge Tour, foi um dos nove representantes nacionais a conseguir concluir a segunda ronda e, após contabilizar um agregado de 140 pancadas, quatro abaixo do Par, colocou-se no grupo de décimos classificados.

Além do profissional de Azeitão, o amador Hugo Ferreira também assegurou a manutenção em prova, com um total de 142 pancadas, duas abaixo, ao passo que Tomás Bessa está dentro do 'cut' provisório, mas ia para o buraco 14 quando a prova foi interrompida.

Num dia em que o nevoeiro matinal provocou um atraso de duas horas e 40 minutos, o galês Stuart Manley e o inglês Nathan Kimsey assumiram provisoriamente a liderança com 137 'shots'.

