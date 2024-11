No sábado, numa partida a contar para a 15.ª jornada, os colombianos Steven Mendoza e José Alvarado marcaram para o León, com o Toluca, treinado pelo português Renato Paiva, a resgatar o empate graças a Paulinho, que chegou aos 12 pontos no campeonato.

Mendoza abriu o marcador através de um remate de pé esquerdo na sequência de um pontapé de canto aos 15 minutos e Alvarado ampliou a vantagem dos visitantes aos 57 minutos, num contra-ataque.

O Toluca reagiu e aos três minutos depois Paulinho bateu o guarda-redes Alfonso Blanco e reduziu a desvantagem da equipa da casa.

Aos 83 minutos, o uruguaio Bruno Méndez foi expulso, mas mesmo com menos um jogador, o Toluca conseguiu empatar aos 87 minutos com um novo cabeceamento de Paulinho.

O venezuelano Jhonder Cádiz, que chegou a jogar no Benfica, esteve quase a dar a vitória ao León, quando já tinham passado 10 minutos de tempo extra, mas o remate acertou na trave.

Com o empate, o Toluca tem 32 pontos, menos cinco do que o líder do campeonato, o Cruz Azul.

Paulinho lidera destacado a lista de goleadores, com mais quatro golos do que o avançado internacional mexicano Henry Martín, que também no sábado marcou duas vezes na vitória do América por 0--5 frente ao Mazatlán.

Paulinho assinou este verão pelo Toluca, após quatro temporadas no Sporting, tendo a equipa portugueses recebido 7,75 milhões de euros.

Paulinho, de 31 anos, assinou pelo Sporting em fevereiro de 2020, proveniente do Sporting de Braga, depois de ter vestido as camisolas de Gil Vicente, Trofense e Santa Maria.

Os leões pagaram 16 milhões de euros por 70% do passe do avançado natural de Barcelos, que marcou dois golos em três jogos pela seleção portuguesa, num negócio que envolveu ainda as cedências do defesa colombiano Cristián Borja e do avançado esloveno Sporar.

Na altura, a contratação de Paulinho foi a mais cara contratação de sempre do Sporting, superando, então, os 11,85 milhões de euros pagos pelos leões ao Wolfsburgo pelo internacional neerlandês Bas Dost.

Estes montantes foram ultrapassados pelas contratações, na época passada, do avançado sueco Viktor Gyökeres, aos ingleses do Coventry, por 20 milhões de euros, e do médio dinamarquês Morten Hjulmand, aos italianos do Lecce, por 18 milhões de euros.

