O jogador, de 30 anos, lesionou-se durante um treino da seleção orientada por Jorge Braz e vai falhar o Campeonato do Mundo, que se realiza no Uzbequistão, entre 14 de setembro e 06 de outubro, no qual Portugal defenderá o título conquistado em 2021, na Lituânia.

"(...) Depois de avaliação da unidade de saúde e performance da FPF, [Pauleta] foi considerado inapto para prosseguir os trabalhos de preparação", informou o organismo federativo, no sítio oficial na Internet.

Com o afastamento do ala do Sporting, o selecionador nacional passou a dispor de um lote de 15 jogadores no estágio, que decorre em Rio Maior, do qual sairá a lista definitiva de 14 eleitos para a fase final do Mundial, que será anunciada na quinta-feira.

Portugal defronta hoje o Paraguai, a partir das 19:00, no pavilhão polidesportivo de Rio Maior, e volta a enfrentar a seleção sul-americana na quarta-feira, no mesmo recinto, às 18:00, nos últimos jogos de preparação para o Campeonato do Mundo.

A equipa das 'quinas', que se sagrou pela primeira vez campeã na anterior edição do torneio, ficou inserida no Grupo E, em conjunto com o Panamá, que vai defrontar em 16 de setembro, Tajiquistão e Marrocos, adversários nos dias 19 e 22, respetivamente.

RPC // VR

Lusa/fim