Com o técnico espanhol Luis Enrique a fazer algumas 'poupanças' no 'onze' dos parisienses, Gonçalo Ramos foi o único luso titular, com Nuno Mendes e Vitinha a serem lançados aos 46 e aos 68 minutos, respetivamente, e João Neves fora da convocatória, e foi o avançado ex-Benfica que serviu Désiré Doué para o golo inaugural do encontro, aos 25.

Já no segundo tempo, aos 71, Nuno Mendes fez o passe decisivo para o segundo golo do tricampeão francês, apontado por Bradley Barcola, e o marcador não mexeu mais até ao apito final do árbitro.

Com a vitória 'natural' sobre o Le Mans, o Paris Saint-Germain, que lidera a Ligue 1 com 50 pontos, mais 10 do que o segundo classificado Marselha, com 20 rondas disputadas, segue para os quartos de final da Taça gaulesa.

Nota para a presença do jovem guarda-redes luso-francês Louis Mouquet, de 20 anos, no banco de suplentes do Paris Saint-Germain.

Num dia em que o Dunkerque, do segundo escalão francês de futebol e que é treinado pelo português Luís Castro, provocou surpresa ao vencer o Lille, no desempate nas grandes penalidades (5-4), após 1-1 no tempo regulamentar.

A jogar em casa, o primodivisionário Lille dominou o encontro, como esperado, mas enfrentou a consistência defensiva do adversário, e, apesar de ter criado várias oportunidades, só chegou ao golo aos 85 minutos através do internacional luso André Gomes, que tinha sido lançado em campo aos 71.

Mas o avançado neerlandês Kay Tejan conseguiu estabelecer a igualdade aos 90+6, forçando o desempate da eliminatória a partir da marca dos 11 metros, onde o Dunkerque saiu por cima e assegurou a passagem aos 'quartos' da prova.

Por seu turno, o Troyes, também da segunda divisão, foi eliminado da Taça em casa pelo Brest, com o embate a terminar 2-1 para os forasteiros.

Depois de uma primeira parte sem golos, o avançado internacional marroquino Ibrahim Salah inaugurou o marcador, aos 49, para o Brest, mas apenas seis minutos depois a vantagem desfez-se devido a um autogolo de Hugo Magnetti.

O golo do triunfo só surgiu nos descontos, aos 90+2, por intermédio do atacante senegalês Abdallah Sima.

DN // JP

Lusa/Fim