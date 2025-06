Em Atalanta, João Neves marcou os dois primeiros golos dos atuais campeões europeus, o primeiro com assistência de Vitinha, na vitória esperada dos franceses, que puxaram dos 'galões' perante o emblema norte-americano, liderado pelo argentino Lionel Messi, precisamente antigo jogador dos parisienses.

O Paris Saint-Germain foi dono e senhor da partida e até podia ter construído um resultado ainda mais expressivo, mas acabou por reduzir a intensidade na segunda-feira, poupando energias para o duelo dos 'quartos', que será frente a Flamengo e Bayern Munique, que ainda hoje se defrontam em Miami.

No Mercedes-Benz Stadium, Nuno Mendes, João Neves e Vitinha foram titulares, enquanto Gonçalo Ramos, desta vez, ficou todo o tempo no banco de suplentes.

Neves marcou os dois primeiros golos do Paris Saint-Germain, mas, em ambos, com muita ajuda da equipa rival.

No primeiro, após livre de Vitinha, o antigo médio do Benfica apareceu completamente solto na área para cabecear e, no segundo, só teve de encostar para as redes, depois de uma perda de bola infantil do último defesa dos norte-americanos.

O tetracampeão gaulês deixou tudo resolvido na primeira parte, com o 3-0 a pertencer ao argentino Aviles, aos 44 minutos, com um autogolo, e o 4-0 ao marroquino Hakimi, que teve tempo para tudo, aos 45+3.

Na despedida da prova, Messi ainda obrigou Gianluigi Donnarumma a boa defesa a meio da segunda parte, no único lance de algum perigo protagonizado pelo Inter Miami, que acabou por ser uma das surpresas das provas, sobretudo pelo vitória e eliminação do FC Porto ainda na fase de grupos.

O Paris Saint-Germain juntou-se assim a Chelsea e Palmeiras, de Abel Ferreira, nos quartos de final, emblema que já têm duelo marcado para sexta-feira, em Orlando, na Florida.

O Palmeiras também se apurou no grupo do FC Porto, enquanto os ingleses eliminaram o Benfica nos 'oitavos' (4-1 após prolongamento).

LG // JP

Lusa/Fim