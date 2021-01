"O técnico argentino assinou um contrato até 30 de junho de 2022, com mais um ano opcional", escreveu o campeão francês no seu site.

O argentino, de 48 anos, que não tinha clube desde que deixou o Tottenham, agora liderado por José Mourinho, em novembro de 2019, volta ao clube que representou entre 2000 e 2003.

Pochettino deve estrear-se quarta-feira na visita ao Saint-Etiénne.

Os campeões gauleses estão em terceiro lugar do campeonato, com 35 pontos em 17 jornadas, a um ponto do Lyon e do Lille, que repartem o comando.

RBA // AMG

Lusa/Fim