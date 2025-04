No Allianz Parque, o dérbi paulista ficou 'decidido' logo no início da primeira parte, com o conjunto orientado por Abel a marcar dois golos em cinco minutos.

Aos 14 minutos, Piquerez recebeu a bola de Richard Rios, conseguiu espaço entre a defesa contrária e rematou em força para o primeiro golo e, apenas cinco minutos depois, o também uruguaio Emiliano Martínez, de fora da área, fez um 'golaço' para o 2-0.

Num jogo com muitos cartões -- só na primeira parte foram mostrados nove amarelos -, o Palmeiras festejou um terceiro golo ao minuto 68, mas Vitor Roque estava fora de jogo quando cabeceou para dentro da baliza de Matheus Donelli.

Após a vitória, o Palmeiras passou a liderar o campeonato com sete pontos, mais um do que o Juventude, que é segundo.

Já o Corinthians é sexto, com quatro pontos, os mesmos do Botafogo, que no sábado perdeu na casa do Bragantino.

Um golo de Eduardo Sasha, aos cinco minutos, 'derrotou' a equipa orientada pelo técnico luso Renato Paiva.

O campeão em título do 'Brasileirão' é agora oitavo classificado.

AMG // PFO

Lusa/Fim