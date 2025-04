Um golo marcado pelo uruguaio Facundo Torres, aos 63 minutos, foi suficiente para o Palmeiras se impor no encontro disputado na quarta-feira (madrugada de hoje em Lisboa), e permanecer no topo do Brasileirão, em igualdade com o Flamengo, que goleou por 6-0 na receção ao Juventude.

O Botafogo, que na época passada se sagrou campeão sob o comando técnico do português Artur Jorge e que agora é treinado pelo treinado pelo compatriota Renato Paiva, empatou 2-2 com o São Paulo, em casa, e manteve-se no 10.º lugar da prova.

A formação de Renato Paiva esteve a perder por duas vezes frente aos paulistas, pelos quais o defesa internacional português Cédric Soares foi totalista, resgatando o empate graças a um golo marcador aos 84 minutos, por Igor Jesus.

O Sport Recife fez ainda pior, ao perder por 1-0 na receção ao Bragantino, que marcou por intermédio Juninho Capixaba, e continua mergulhado no último lugar do campeonato brasileiro, o que aumentou a contestação ao treinador português Pepa.

A quarta ronda do Brasileirão fica concluída hoje, com o encontro entre o Cruzeiro, orientado pelo português Leonardo Jardim, e o Bahia.

RPC // AO

Lusa/fim