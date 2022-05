Um golo de Danilo, aos 74 minutos, manteve o registo perfeito do bicampeão em título, que antes desta quinta jornada, e quando ainda falta disputar uma, já tinha garantido o apuramento para os oitavos de final da competição.

O Palmeiras lidera o grupo A, com 15 pontos (21 golos marcados e apenas dois sofridos), à frente dos venezuelanos do Deportivo Tachira, sete pontos, do Emelec, cinco, e dos bolivianos do Independiente Petrolero, com um.

Na Libertadores, também Flamengo, de Paulo Sousa, e Talleres Córdoba, de Pedro Caixinha, garantiram na terça-feira, a uma jornada do final do grupo H, o apuramento para os 'oitavos' da competição.

O Corinthians, de Vítor Pereira, lidera o grupo E, com mais um ponto do que o Boca Juniors, e a três de Deportivo Cali e quatro de Always Ready, ambos com menos um jogo, e ainda não tem a qualificação garantida.

Ainda hoje, os equatorianos do Independiente del Valle, de Renato Paiva, terceiros, visitam o campeão brasileiro Atlético Mineiro, primeiro, em jogo da quinta jornada do grupo D.

RPM // VR

Lusa/Fim