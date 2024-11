Palmeiras aproveita deslize do Botafogo e deixa Brasileirão ao rubro

O Botafogo, de Artur Jorge, voltou no sábado a 'escorregar' no campeonato brasileiro de futebol, com um empate diante do Vitória, permitindo que o Palmeiras, de Abel Ferreira, subisse à liderança, quando faltam três jornadas para o final.