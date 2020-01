Página da Associação de Árbitros 'pirateada' em defesa do 'hacker' Rui Pinto A página oficial da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) na Internet foi hoje alvo de um ataque informático em defesa de Rui Pinto, criador do Football Leaks, que está acusado de 90 crimes. desporto Lusa desporto/pagina-da-associacao-de-arbitros-pirateada-em_5e248c8dfc58531c1bc9631e





Na página de abertura do site da APAF foi possível ver, durante cerca de uma hora, uma fotografia de Rui Pinto, ladeada pelos emblemas da Federação Portuguesa de Futebol e da APAF, bem como um texto sobre a corrupção no futebol.

Um grupo intitulado 'Cyber Team' reclamou a autoria do ataque informático no Twitter, revelando ainda ter "acesso a todas as federações portuguesas".

Na sexta-feira, o Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa decidiu levar a julgamento Rui Pinto, criador do Football Leaks, por 90 crimes de acesso ilegítimo, acesso indevido, violação de correspondência, sabotagem informática e tentativa de extorsão, deixando cair 57 crimes.

Em setembro de 2019, o Ministério Público (MP) acusou Rui Pinto de 147 crimes, 75 dos quais de acesso ilegítimo, 70 de violação de correspondência, um de sabotagem informática e um de tentativa de extorsão, por aceder aos sistemas informáticos do Sporting, da Doyen, da sociedade de advogados PLMJ, da Federação Portuguesa de Futebol, da Procuradoria-Geral da República (PGR) e da Plataforma Score e posterior divulgação de dezenas de documentos confidenciais destas entidades.

Rui Pinto encontra-se em prisão preventiva desde março do ano passado.

