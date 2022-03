"Não gostamos de tabus e por isso chegou a altura de vos comunicar o que entre mim estava acertado há algumas semanas, que é a renovação do César Peixoto, reconhecendo publicamente a qualidade humana desta equipa técnica, que nos veio acrescentar valor", disse Paulo Meneses.

O presidente do Paços anunciou a decisão do seu elenco na sala de imprensa, ao lado de César Peixito, mas fez questão de dizer que "não estão definidos valores ou a duração (do contrato), porque no dia em que o 'mister' não se sentir feliz em Paços e quiser ir embora, será feita a sua vontade".

"São estes os princípios que nos marcam e não será diferente no futuro", acrescentou o dirigente, sem perder a oportunidade de deixar alguns recados aos que contestaram a contratação do técnico e da sua equipa técnica, uma das "mais contestadas" no Paços.

Na resposta, César Peixoto agradeceu a oportunidade e repartiu por todos o mérito da campanha do Paços, com a permanência praticamente assegurada.

"Estou feliz e sinto-me bem nesta estrutura pequena, mas muito bem organizada. A capacidade que os jogadores têm mostrado acabou por fazer o resto, mas, enquanto cá estiver, vou dar sempre o meu melhor para conseguir os melhores resultados. Vejo tudo como um todo. Temos de ser todos a torcer para o mesmo lado", referiu o técnico.

César Peixoto substituiu no Paços de Ferreira Jorge Simão, estreando-se com uma vitória em Tondela, por 1-0, na 15.ª jornada, disputada 18 de dezembro de 2021.

Já orientou a equipa em 13 encontros, nos quais sofreu três derrotas (diante de Benfica, FC Porto e Sporting de Braga), somando ainda quatro empates e seis vitórias, a última delas alcançada hoje diante do Moreirense, por 2-1, permitindo a subida ao nono lugar, com 33 pontos, praticamente a salvo da descida.

CYA // VR

Lusa/Fim