A formação comandada por Pepa soma 19 pontos, pelo que pode ultrapassar na 13.ª ronda os 20 dos vimaranenses, em caso de triunfo, que seria o segundo fora, depois do 1-0 ao Moreirense, e o segundo consecutivo na prova, após o 2-0 ao Rio Ave.

Por seu lado, o Belenenses SAD, que soma apenas dois triunfos na prova e em casa só venceu o Sporting de Braga, pode chegar aos 15 pontos, que, após os encontros de sábado, valem o sétimo lugar isolado ao Santa Clara.

No outro jogo do dia, o lanterna-vermelha Farense (nove pontos) tenta a terceira vitória na competição, perante o Gil Vicente, 12.º, com 13 pontos, que tem a possibilidade de se isolar no sétimo lugar e só perdeu um dos últimos cinco jogos, com o Benfica.

A prova é liderada pelo Sporting, que já venceu na 13.ª ronda (2-0 no reduto do Nacional) e soma mais quatro pontos do que FC Porto (4-1 em Famalicão) e Benfica (2-0 ao Tondela).

Resultados da 13.ª jornada:

- Quinta-feira, 07 jan:

Sporting de Braga - Marítimo, 2-1.

- Sexta-feira, 08 jan:

Nacional - Sporting, 0-2.

Rio Ave - Portimonense, 3-0.

Benfica - Tondela, 2-0.

Famalicão - FC Porto, 1-4.

- Sábado, 09 jan:

Moreirense - Vitória de Guimarães, 2-2.

Boavista - Santa Clara, 1-1.

- Domingo, 10 jan:

Farense - Gil Vicente, 15:00

Belenenses SAD - Paços de Ferreira, 20:00

