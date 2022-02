Na antevisão ao encontro no estádio do Centro Desportivo Nacional do Jamor, César Peixoto falou de "um jogo importante", visto pelo Paços como uma oportunidade de "dar um salto [na classificação]".

"Podemos dar um salto e criar uma almofada de conforto, permitindo-nos saltar lá para cima na classificação. Nesta fase, o campeonato está muito competitivo e pensamos jogo a jogo e sempre nos três pontos. Mesmo sendo fora de casa, encaro o jogo com otimismo", disse César Peixoto.

O técnico pacense explicou que construiu o jogo junto da equipa com pressão, algo que diz ser necessário saber lidar, avisado do perigo que é defrontar o Belenenses SAD, atual último classificado do campeonato.

"Os problemas e a pressão são para ser encarados de frente e o Paços tem de saber lidar com a pressão. Estamos num nível de crescimento, queremos ter uma equipa corajosa para ter a bola e o caminho passa também por tentar espicaçá-los. Estamos avisados do perigo de uma equipa desejosa de pontuar, que vai dar a vida neste jogo. Espero muita dificuldade e um Belenenses ambicioso, que não vai estar à espera de um ponto", referiu.

César Peixoto prometeu "olhar o jogo de frente" e "ter bola", para tentar vencer, num caminho em que o Paços irá tentar também aproveitar as transições defensivas.

Consciente da importância do jogo, a direção pacense criou uma campanha de apoio à equipa, oferecendo bilhete e viagem aos adeptos.

"Queria agradecer também o esforço dos adeptos. Vai estar muita gente e é importante para os jogadores", concluiu César Peixoto, que confirmou a presença entre os convocados, pela primeira vez, do antigo internacional argentino e reforço de inverno Nico Gaitán.

Jorge Silva, Flávio Ramos, João Vigário e Koffi estão a recuperar de lesões e voltam a ficar de fora, numa lista de indisponíveis esta semana alargada aos castigados Juan Delgado e Rui Pires.

Na tabela, o Paços de Ferreira ocupa o 11.º lugar, com 24 pontos, enquanto o Belenenses SAD é 18.º e último classificado, em zona de descida, com 15.

As duas equipas vão defrontar-se no estádio do Centro Desportivo Nacional do Jamor, em Oeiras, na sexta-feira, às 20:15, num jogo que terá arbitragem de Artur Soares Dias, da associação do Porto.

CYA // VR

Lusa/Fim