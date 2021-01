O médio brasileiro acusou positivo ao novo coronavírus antes do jogo da I Liga entre FC Porto e Benfica (1-1), disputado em 15 de janeiro, e falhou o clássico, e a meia-final da Taça da Liga com o Sporting (derrota por 2-1), na terça-feira.

Diante do Farense, o treinador Sérgio Conceição não poderá ainda contar com Sérgio Oliveira, Luís Díaz e Evanilson, também positivos ao novo coronavírus e, Romário Baró e Nanu, segundo a imprensa os mais recentes casos no plantel.

De fora, mas devido a lesão, continuam o central Marcano e o guarda-redes Mouhamed Mbaye.

Na comitiva seguiu também Francisco Conceição, extremo de 18 anos que tem dado nas vistas na equipa B, mas que ainda não se estreou na equipa principal.

O FC Porto, segundo classificado, com os mesmos 32 pontos do Benfica e a quatro do líder Sporting, defronta na segunda-feira o Farense, 16.º e antepenúltimo classificado, em jogo da 15.ª jornada da I Liga de futebol, com início às 20:15, no Estádio de São Luís, em Faro.

Lista dos 22 convocados:

- Guarda-redes: Marchesín, Diogo Costa e Cláudio Ramos.

- Defesas: Pepe, Diogo Leite, Zaidu, Carraça, Manafá, Mbemba e Sarr.

- Médios: Loum, Uribe, Grujic, Otávio e Fábio Vieira.

- Avançados: Taremi, Marega, Toni Martínez, Francisco Conceição, Corona, Felipe Anderson e João Mário.

RPM // PFO

Lusa/Fim