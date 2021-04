O plantel principal do FC Porto realizou hoje o último treino antes da viagem para a Madeira, onde domingo defronta o Nacional, e Otávio, com fadiga muscular, esteve ausente da sessão e não viaja com a equipa.

O brasileiro junta-se ao jovem guarda-redes Mbaye, que fez treino integrado condicionado.

Otávio tem cinco golos em 35 jogos realizados esta temporada e representa uma das peças principais da equipa de Sérgio Conceição.

O FC Porto, segundo classificado, com 60 pontos, viaja hoje para a Madeira, onde vai defrontar o Nacional, último com 21 pontos, na tarde de domingo.

Lista de 23 jogadores:

- Guarda-redes: Marchesín, Cláudio Ramos e Diogo Costa.

- Defesas: Pepe, Diogo Leite, Zaidu, Wilson Manafá, Mbemba e Nanu.

- Médios: Loum, Luis Díaz, Matheus Uribe, Marko Grujic, Tecatito Corona, Romário Baró, João Mário, Sérgio Oliveira, Felipe Anderson e Francisco Conceição

- Avançados: Mehdi Taremi, Marega, Toni Martínez e Evanilson.

