Na sessão, o treinador Nélson Veríssimo voltou a contar com o avançado Yaremchuk, recuperado de uma gripe, bem como com os defesas Otamendi e Gilberto, que, devido a problemas físicos, também falharam o jogo de sexta-feira com o Vizela (1-1).

Fora das opções continuam Rodrigo Pinho, Lucas Veríssimo e Seferovic, a recuperarem de lesões mais prolongadas.

Ainda hoje, a equipa 'encarnada' viajará para a capital holandesa, onde defrontará na terça-feira o Ajax, em jogo com lotação esgotada na Arena Johan Cruyff (20:00), da segunda mão dos oitavos de final da 'Champions'.

Na primeira mão, no Estádio da Luz, Benfica e Ajax empataram a 2-2, com Haller, aos 26 minutos na própria baliza, e Yaremchuk, aos 72, a marcaram para as 'águias', e Dusan Tadic, aos 18, e o mesmo Haller, aos 29, a fazerem os golos holandeses.

No duelo em Amesterdão, o Ajax deverá continuar sem contar com o guarda-redes Remko Pasveer, titular na Luz, mas que terminou o encontro lesionado e deu lugar nos jogos seguintes ao camaronês André Onana.

