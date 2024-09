A única prova portuguesa pontuável para a segunda divisão do golfe europeu, dotada de 270 mil euros em prémios monetários e que distribui dois mil pontos para a 'Road to Maiorca' [ranking], decorre até 15 de setembro no traçado de 18 buracos desenhado pelo espanhol Seve Ballesteros, que durante o evento assume Par 71, ao invés do habitual Par 72.

A representação nacional estará a cargo de Pedro Figueiredo, membro do DP World Tour, Tomás Gouveia e Ricardo Santos, jogadores do Challenge Tour, dos profissionais Pedro Lencart, Pedro Almeida, Vítor Lopes, Hugo Camelo Ferreira, Vasco Alves, Alexandre Abreu e Tomás Bessa e dos amadores José Miguel Franco de Sousa, Afonso Oliveira, Diogo Rocha, João Pereira e Miguel Cardoso.

Já entre a elite do Challenge Tour, destaque para a presença do experiente inglês John Parry, segundo colocado na 'Road to Maiorca', que já conquistou dois títulos esta temporada, com triunfos no Deli Challenge e no Blot Open da Bretanha.

Além do britânico, de 37 anos, o maior 'field' do Open de Portugal, com 156 jogadores, contará ainda com a participação do dinamarquês Hamish Brown (4.º), do espanhol Joel Moscatel (5.º), do sueco Mikael Lindberg (6.º), do sul-africano Robin Williams (7.º), do francês Alexander Levy (8.º) e do inglês Jack Sénior (10.º).

