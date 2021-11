Um golo do guineense Camara, no primeiro minuto de jogo, deu um bom começo aos comandados do técnico luso, que beneficiaram depois de um 'bis' do marroquino El Arabi, aos 34 e aos 70, para anular outro 'bis', do argentino Sergio Araújo, aos 15 e aos 79.

André Simões foi titular na equipa da capital, saindo aos 87 minutos, enquanto Rony Lopes entrou aos 84 nos forasteiros.

Contas feitas, o Olympiacos fica reforçado na liderança da Superliga grega, agora com 26 pontos, seis de vantagem para o AEK, que somou o segundo jogo seguido sem vencer e é segundo, com o PAOK, que hoje perdeu, no terceiro posto com 19.

