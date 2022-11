"Olhando para trás, não estava à espera de estar aqui e falar na seleção. Muita coisa mudou, vou tentar trabalhar ao máximo todos os dias e o futuro dirá o que será a minha carreira de futebolista", manifestou o jovem central, de 19 anos, em conferência de imprensa.

O estreante nas convocatórias do selecionador Fernando Santos considera ser um "rapaz muito humilde" e prometeu que "vai dar o seu melhor".

"Estando nos 26 convocados, acabo por ser uma opção e sei que a seleção tem jogadores de muita qualidade, mas estou aqui para tentar ajudar. Jogando amanhã [quinta-feira] ou não, espero ajudar da melhor maneira possível. Sempre fui educado assim e sou um rapaz muito humilde. Claro que há coisas que me chegam aos ouvidos, mas vem dos meus pais, fui assim educado pelos meus pais. Vou continuar assim", contou.

Caso venha a ser opção no particular com a Nigéria, de José Peseiro, no Estádio José Alvalade, António Silva disse estar "completamente tranquilo" para ser lançado, uma vez que só tem de "fazer aquilo que o fez estar" na seleção.

Por fim, falou do "grande exemplo" Cristiano Ronaldo, com quem espera "aprender ao máximo".

"Cresci a ver o Cristiano Ronaldo jogar. Não me lembro de ver futebol sem ele. É um grande exemplo e é tentar aprender ao máximo com ele. Não só com ele, mas com os outros que estão aqui. Só assim vou ficar melhor jogador", terminou.

O jogo de preparação entre Portugal e a Nigéria, de José Peseiro, está agendado para quinta-feira, às 18:45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Na sexta-feira, a comitiva lusa partirá para o Qatar, tendo estreia marcada no grupo H do Mundial2022 para 24 de novembro, diante do Gana, antes de defrontar o Uruguai, em 28, e a Coreia do Sul, de Paulo Bento, em 02 de dezembro.

A 22.ª edição do Campeonato do Mundo arranca no domingo, com o duelo entre o anfitrião Qatar e o Equador, para o grupo A, e termina em 18 de dezembro.

AJC (MO) // VR

Lusa/Fim