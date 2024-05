Kooij, de 22 anos, cumpriu os 214 quilómetros entre Avezzano e Nápoles em 04:44.22 horas, batendo o líder da classificação dos pontos, o italiano Jonathan Milan (Lidl-Trek), hoje segundo, e o colombiano Juan Sebastian Molano (UAE Emirates), terceiro.

Nas contas da geral, os primeiros lugares mantêm-se inalterados e o esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) lidera de forma folgada sobre o resto do pelotão, com o colombiano Daniel Martínez (BORA-hansgrohe) em segundo, a 02.40 minutos, e o britânico Geraint Thomas (INEOS) em terceiro, a 02.58.

Pogacar, de resto, até teve tempo para hoje ajudar a lançar Molano, servindo como primeiro num 'comboio' para o sprinter que teve no português Rui Oliveira o derradeiro momento de lançamento, com o colombiano a acabar no pódio.

Antes de o camisola rosa 'brincar' entre os velocistas, vários ciclistas tentaram surpreender o pelotão no final, incluindo o francês Julian Alaphilippe (Soudal-QuickStep) e o equatoriano Jhonatan Narváez (INEOS), ambos sem sucesso devido ao ritmo muito alto.

Na discussão, isto é, nos últimos 50 metros, depois de se integrar um desiludido Narváez, Milan seguia a caminho de nova vitória, e reforço da 'maglia ciclamino', mas foi ultrapassado por Kooij.

Ainda muito jovem para o pelotão WorldTour, Kooij soma já um currículo invejável em que figuram 33 vitórias como profissional, mas esta é a mais destacada, e logo na estreia em grandes Voltas, juntando este a dois triunfos no ZLM Tour, três etapas no Paris-Nice, duas esta época, ou a Clássica de Almería, entre outras.

"Sabíamos que teríamos de improvisar no último quilómetro. (...) Esta é a vitória com que sonhava", declarou o vencedor do dia, que gabou o trabalho da equipa para o levar ao triunfo.

O dia, de resto, podia ter pertencido à fuga se o pelotão assim quisesse, formando um grupo de vários elementos, mas só dois ciclistas decidiram tentar, no caso Mirco Maestri e Andrea Pietrobon, italianos da Polti-Kometa, sem capacidade de chegar ao fim por si só.

Rui Oliveira foi 76.º na etapa, depois de lançar Molano, e subiu 19 lugares na geral, para o 136.º posto.

Na segunda-feira, o pelotão goza o primeiro dia de descanso desta edição do Giro.

