Com a continuidade no Manchester United, aos 37 anos (completa 38 em fevereiro do próximo ano), Ronaldo poderá ter dito adeus, ou talvez só um 'ate já', à maior competição de clubes europeus, após ter sido o meu maior protagonista, em conjunto com o argentino Lionel Messi, desde praticamente o inicio do século.

É preciso recuar até 2002/03 para encontrar uma edição da 'Champions' sem a presença do português, embora nessa temporada tenha disputado as pré-eliminatórias ainda ao serviço do Sporting.

Para qualquer adepto de futebol, seja apoiante e fã de Ronaldo ou mais 'pró-Messi', será estranho iniciar ou ouvir pela primeira vez esta época o já lendário hino da 'Champions' sabendo que Cristiano Ronaldo não estará em nenhuma das 32 equipas que vão entrar em campo.

Aliás, há gerações de adeptos, hoje com 15, 20, 30 anos de idade, que nem sabem o que é ter uma edição da Liga dos Campeões sem Ronaldo em campo, no que será certamente uma sensação muito estranha para os milhões que seguem a competição todos anos.

Foram, ou são para já, 183 jogos e 140 golos, números que colocam Ronaldo como o jogador com mais aparições e mais tentos na história da 'Champions', além dos cinco troféus conquistados, quatro com o Real Madrid e um com o Manchester United (2007/08 com os 'red devils' e 2013/14, 2015/16, 2016/17 e 2017/18 com os espanhóis).

Quando aos golos são 21 com o Manchester United, 105 com o Real Madrid e 14 com Juventus, equipa com que não conseguiu conquistar a sua tão ambicionada, e que seria histórica, sexta 'Champions'.

Mas os recordes do português não ficam por aqui, já que, em 2013/14, fez 17 golos e tornou-se no melhor marcador de sempre numa única temporada, assim como é o futebolista que mais tentos assinou na fase a eliminar (67), com 35 equipas a saberem pelo menos uma vez o que é sofrer um golo de Ronaldo.

Ao todo, Ronaldo tem um 'poker' e oito 'hat-tricks' em jogos da 'Champions', bem como é o único jogador a marcar em todos os jogos da fase de grupos na mesma época.

Tudo começou em outubro de 2003, com 18 anos e 238 dias, com uma derrota com Manchester United em Estugarda (2-1), mas foi preciso esperar quase quatro anos e 26 jogos para assinar o seu primeiro golo, e logo um 'bis' no mesmo jogo, na goleada dos ingleses sobre a Roma (7-1) em Old Trafford.

O futuro é sempre incerto e o regresso de Ronaldo à 'Champions' poderá acontecer antes de 'pendurar as botas', mas, para já, os 'livros' indicam que o seu último golo dos 140 foi frente ao Villarreal em 23 de novembro de 2021 e o último jogo aconteceu em 15 de março deste ano, em Old Trafford, na eliminação com o Atlético de Madrid nos oitavos de final.

