Nuno Tavares foi ausência na última jornada da I Liga, na vitória diante do Sporting (2-1), devido a uma lesão muscular, enquanto Taarabt não joga há mais de um mês, desde a derrota com o Santa Clara, com uma entorse no tornozelo direito.

No treino de hoje em Peniche, onde o Benfica se encontra a realizar um mini-estágio antes da final da Taça com o FC Porto, o treinador Nélson Veríssimo pôde contar com os dois jogadores, que estiveram em campo nos 15 minutos abertos à imprensa.

Ainda hoje, o treinador Nélson Veríssimo, que assumiu a equipa após a saída de Bruno Lage, devido aos maus resultados, fará a habitual conferência de imprensa, acompanhado de um jogador, com a equipa a viajar depois para Coimbra.

A final da Taça de Portugal opõe pela décima vez Benfica e FC Porto, com as 'águias' a terem oito triunfos e os 'dragões' um, no confronto entre ambos. No total, os 'encarnados' acumulam 26 troféus e os 'azuis e brancos' 16.

O jogo de sábado, no Estádio Cidade de Coimbra, tem início marcado para as 20:45, e será arbitrado por Artur Soares Dias (Associação de Futebol do Porto).

