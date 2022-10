No boletim clínico divulgado no site oficial, os parisienses referem que Nuno Mendes "vai regressar aos treinos no domingo", depois de se ter registado "uma evolução favorável da lesão numa coxa" contraída há duas semanas, no encontro com o Benfica, no Estádio da Luz, para a Liga dos Campeões.

Desde então, o lateral-esquerdo falhou três partidas do PSG, com Reims, Benfica (em Paris) e Marselha, e estará também ausente do duelo com o Ajaccio, na sexta-feira, para a Liga francesa.

Já Danilo Pereira, que teve de ser substituído na primeira parte do encontro com o Marselha, no último domingo, também devido a uma lesão na coxa direita, "vai retomar os treinos de conjunto dentro de 10 dias", ou seja no final de outubro.

De Paris chegaram, assim, boas notícias para o selecionador português, Fernando Santos, que, tudo indica, poderá contar com os dois jogadores para a fase final do Mundial2022, que se realiza entre 20 de novembro e 18 de dezembro, no Qatar.

Esta semana, o técnico ficou a saber que estará privado do avançado Diogo Jota, do Liverpool, por problemas musculares na perna direita, que juntou na lista de ausências certas a Pedro Neto, do Wolverhampton, que recupera de uma lesão num tornozelo.

Portugal integra o grupo H do Mundial2022, juntamente com Gana, Uruguai e Coreia do Sul, tendo estreia marcada na competição para 24 de novembro, diante dos ganeses.

