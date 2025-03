"Estamos a jogar a Liga das Nações e é um sonho poder ganhar esta competição. Portugal já conquistou no passado, mas alguns dos jogadores não estiveram nessa equipa. É um sonho que tenho", afirmou Nuno Mendes.

O lateral esquerdo, de 22 anos, falava aos jornalistas em conferência de imprensa na Cidade do Futebol, em Oeiras, minutos antes do primeiro treino da seleção portuguesa, que prepara o duplo duelo com a Dinamarca dos quartos de final da Liga das Nações.

Mendes, que alinha no Paris Saint-Germain, está a fazer a melhor temporada da carreira e admitiu que "trabalha todos os dias" e dá "o máximo" para se tornar no melhor lateral esquerdo da atualidade.

"Se sou um dos melhores, não cabe a mim avaliar. Eu tenho a minha opinião, mas não a partilho. Mas, sim, tenho o objetivo de ser um dos melhores na minha posição", referiu.

O jogador formado no Sporting leva quatro golos esta temporada pelo Paris Saint-Germain, mas, pela seleção nacional, ainda não estreou a marcar, apesar de já somar 33 internacionalizações.

"Se puder se já [marca um golo] no próximo jogo, que seja. Mas, não estou focado nisso. Não estou tão perto da baliza como os meus colegas. Quero é ganhar", disse.

Depois de ter vivido vários problemas físicos nas últimas épocas, Nuno Mendes parece ter ultrapassado esse problema, situação que deixa o lateral "satisfeito".

"Tenho feito muitos minutos, tenho jogado quase sempre e sinto bem, a 100%. Já tive algumas lesões no passado, mas agora sinto-me bem. É muito importante descansar bem entre os jogos", explicou.

Sobre os embates com Dinamarca, na quinta-feira e no domingo, o internacional luso considerou que a seleção escandinava é "forte" e conta com "bons jogadores".

"Vamos tentar em Copenhaga impor o nosso jogo, fazer o que o treinador nos mandar e tentar alcançar um bom resultado para a segunda mão", concluiu.

Os jogos frente à Dinamarca, que valem o acesso à 'final four' da Liga das Nações, estão agendados para quinta-feira, em Copenhaga, e no domingo, em Lisboa, no estádio José Alvalade, ambos com início marcado para as 19:45 (horas em Lisboa).

A seleção das 'quinas' chegou aos quartos de final da competição, depois de ter vencido o grupo A1, com quatro vitórias e dois empates, enquanto a Dinamarca foi segunda classificada no grupo A4, com duas vitórias, dois empates e duas derrotas.

Portugal conquistou a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, tendo depois falhado a qualificação para a 'final four' em 2020/21 e 2022/23.

LG // JP

